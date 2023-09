Aufgepasst, Fans des 1. FC Union Berlin: Es gibt noch Restkarten für das erste Heimspiel in der Champions League am Dienstag (3. Oktober) gegen Sporting Braga (Beginn um 18.45 Uhr).

Olympiastadion ist mit einer Kapazität von 71.260 Plätzen bereits ausverkauft. Da die Gästefans ihr Kontingent nicht ausgeschöpft haben, stehen im freien Verkauf nun noch Karten in den Blöcken 15 bis 16 zur Verfügung“, teilte Union Berlin am Freitagnachmittag mit. Die Tickets sind nach Vereinsangaben „Der Heimbereich imist mit einer Kapazität von 71.260 Plätzen bereits ausverkauft. Da die Gästefans ihr Kontingent nicht ausgeschöpft haben, stehen im freien Verkauf nun noch Karten in den Blöcken 15 bis 16 zur Verfügung“, teilte Union Berlin am Freitagnachmittag mit. Die Tickets sind nach Vereinsangaben online erhältlich.

Auf die Champions-League-Atmosphäre im voll besetzen Olympiastadion freut sich auch Union-Neuzugang Leonardo Bonucci. „Ich bin mir sicher, dass uns die Fans genauso unterstützen werden wie im Stadion An der Alten Försterei. Dann können wir auch im Olympiastadion Erfolge in der Champions League feiern“, sagte der Abwehrspieler aus Italien. Bei seiner ersten Pressekonferenz in Berlin hatte Bonucci in dieser Woche den Union-Fans eine Liebeserklärung gemacht.

Kartenverkauf gegen Neapel startet

Der Kartenverkauf für das zweite Champions-League-Heimspiel von Union Berlin gegen den SSC Neapel startet voraussichtlich am kommenden Mittwoch (4. Oktober). In einer ersten Verkaufsphase vor der Gruppen-Auslosung hatten die Eisernen schon 40.000 Dauerkarten für alle drei Heimspiele an Mitglieder veräußert. Die Preise für Tageskarten liegen für Mitglieder je nach Kategorie zwischen 35 und 70 Euro, für Nicht-Mitglieder zwischen 50 und 85 Euro.