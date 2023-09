Wann bestreitet Weltstar Leonardo Bonucci sein erstes Spiel für den 1. FC Union Berlin? Vor der Partie in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) gibt Trainer Urs Fischer einen Einblick in seine Planung mit dem 36 Jahre alten Italiener.

Leonardo Bonucci im Trikot von Union Berlin – dieses Szenario fühlt für viele Fans angesichts der riesengroßen Erfolge des Abwehrspielers noch immer ungewohnt an: Europameister, 121-facher Nationalspieler, neun Meisterschaften und vier Pokalsiege mit Juventus Turin. Und dennoch ist er jetzt seit mittlerweile zwei Wochen in Berlin-Köpenick.

Die jüngste 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig verfolgte der mit Abstand spektakulärste Neuzugang in der Vereinsgeschichte noch von der Bank aus. Die anschließende Länderspielpause kam für den Italiener also gerade zur richtigen Zeit, um sich im Training an seine Mitspieler und das System der Eisernen zu gewöhnen.

Außerdem gilt es für den Neuzugang, den Trainingsrückstand aufzuholen. Denn bei Juventus Turin wurde Leonardo Bonucci aussortiert und durfte nicht mehr mit dem Team trainieren. „Bonucci hatte keine Vorbereitung so wie wir. Er hat zwar individuell trainiert, aber kein Mannschaftstraining und keine Spielformen absolviert. Daran arbeiten wir jetzt sehr intensiv“, erklärte Trainer Urs Fischer und lobte ausdrücklich den Neuzugang: „Er macht täglich Fortschritte.“

Union Berlin spielt in Wolfsburg

Reichen diese Fortschritte womöglich schon für einen Einsatz am Samstag beim VfL Wolfsburg? Einerseits hat Union Berlin in diesem Auswärtsspiel mit Robin Knoche, Danilho Doekhi und Diogo Leite alle Spieler der angestammten Dreierkette an Bord. Einen Grund zu wechseln gibt es eigentlich nicht. Andererseits braucht ein Neuzugang wie Leonardo Bonucci natürlich dringend Spielpraxis, um mit Blick auf die Champions League schnellstmöglich seinen Rhythmus zu finden. Die Eisernen starten am Dienstag mit der Partie bei Real Madrid in die Königsklasse. Immerhin wurde Bonucci aufgrund seiner geballten Erfahrung nicht zuletzt für genau diese Highlight-Spiele verpflichtet.

„Wann der richtige Zeitpunkt da ist, werden wir sehen. Wir tauschen uns natürlich aus. Leonardo Bonucci hat eine enorme Erfahrung. Er weiß selbst, wann es soweit ist“, betont Fischer.

Darf Bonucci also selbst über den Zeitpunkt seines Debüts entscheiden? Natürlich nicht. Aber Fischer scheint dem Weltstar zumindest ein gewisses Mitspracherecht einzuräumen. „Er will natürlich schnellstmöglich auf den Platz, aber mit Vernunft“, mahnt Fischer.