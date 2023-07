David Fofana ist einer von bislang sieben Neuzugängen beim 1. FC Union Berlin. Der 20 Jahre alte Angreifer wurde vom FC Chelsea aus der englischen Premier League ausgeliehen. In der Bundesliga-Saison 2023/24 stürmt Fofana also für die Eisernen aus Köpenick.

Auch im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel in Österreich zeigt David Fofana immer wieder seine große Stärke: Der Mann von der Elfenbeinküste gehörte zu den schnellsten Spielern im Team von Trainer Urs Fischer. „Ich würde sagen, ich bin schnell, bringe Technik mit und mag das Körperliche in den Eins-zu-Eins-Situationen“, beschreibt der Union-Neuzugang seine Spielweise.

Im Trainingslager hat David Fofana den Medienvertretern auch sein erstes Interview als Spieler des 1. FC Union gegeben – übrigens mit Hilfe von Jordan Siebatcheu, der als Dolmetscher einsprang und von Französisch in Englisch übersetzte. Zumindest bei seiner Zielstellung für die bevorstehende Saison in der Bundesliga und der Champions League gibt sich Fofana selbstbewusst: „Ich möchte Titel holen.“

Video-Interview mit David Fofana

Keine Frage: Die Verpflichtung von David Fofana ist ein Versprechen für die Zukunft. Denn noch wartet der junge Stürmer auf seinen großen Durchbruch. Fofana war erst Anfang des Jahres für zwölf Millionen Euro von Molde FK in Norwegen zum FC Chelsea gewechselt. Dort hatte sich dreimalige Nationalspieler der Elfenbeinküste aber keinen Stammplatz erkämpfen können. Nur dreimal spielte er in der Premier League, einmal im FA-Cup.

Jetzt wechselt David Fofana also von der Stamford Bridge in das Stadion An der Alten Försterei. Beim 1. FC Union trifft David Fofana auf große Konkurrenz. Toptorjäger Sheraldo Becker ist im Sturm der Eisernen gesetzt. Allerdings liebäugelt er mit einem Wechsel. Auch Kevin Behrens spielte eine starke Saison. Bereits verpflichtet wurde Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen. Und auch Jordan Siebatcheu kämpft um einen Platz in der Startelf.

Dennoch ist man bei Union Berlin von den Qualitäten des Neuzuganges aus der Premier League überzeugt. „Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert bei der Verpflichtung über David Fofana.

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, defensives Mittelfeld, Hertha BSC)

Alexander Schwolow (31, Torhüter, Hertha BSC)

Benedict Hollerbach (22, Außenstürmer, SV Wehen Wiesbaden)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04, Innenverteidiger)

Union Berlin – die Testspiele