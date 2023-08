Die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ hat für den möglichen Transfer von Fußball-Europameister Leonardo Bonucci von Juventus Turin zum 1. FC Union Berlin nun konkrete Zahlen aus den Verhandlungen offenbart. Es habe ein „zufriedenstellendes Gespräch“ am Dienstag zwischen beiden Seiten gegeben, vermeldete die „Gazzetta“ am Mittwoch.

Bonucci sei kurz davor, sich von Juventus Turin zu verabschieden und sich für den Wechsel zum 1. FC Union zu entscheiden. Allerdings gibt es beim Gehalt noch Verhandlungsbedarf. Laut der italienischen Sportzeitung bietet der 1. FC Union dem 36-Jährigen ein Gehalt von etwa zwei Millionen Euro netto pro Saison. Das Problem: Aktuell verdiene Bonucci, der bei Juventus eine Vereinsikone ist, 3,5 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Juve läuft noch bis zum Sommer 2024.

Juventus offenbar zu Entschädigung bereit

Laut „Gazzetta“ sei der italienische Spitzenclub nun bereit, einen Teil des Gehalts in Form einer Abgangsentschädigung zu bezahlen. Die Turiner hatten den 36-Jährigen im Sommer aussortiert und unter anderem aus dem Kader für die Testspielreise in die USA gestrichen. Die Italiener sind also interessiert daran, den Abwehrspieler von der Gehaltsliste zu bekommen.

Bonucci könnte so also insgesamt bei seinem Jahresverdienst bleiben und beim 1. FC Union anheuern. Dort könnte er sich für den Kader der italienischen Nationalmannschaft für die EM 2024 in Deutschland empfehlen. Dieser Fakt ist dem 121-fachen Nationalspieler sehr wichtig, heißt es dem Vernehmen nach.

Lazio Rom zeigt ebenfalls Interesse

Der 1. FC Union hat also gute Karten, allerdings wird aus Italien auch ein Mitbewerber ins Spiel gebracht. Lazio Rom mit Trainer Maurizio Sarri sei von einer möglichen Verpflichtung angetan, vermeldet „Gazzetta dello Sport“. Unter Sarri hatte Bonucci 47 Spiele als Kapitän für Juventus bestritten. Gemeinsam hatten sie 2019/20 den italienischen Meistertitel errungen.

Bonucci hat insgesamt neun italienische Meisterschaften gewonnen, war 2016 Italiens Fußballer des Jahres und krönte seine Karriere 2021 mit dem Sieg im EM-Finale gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Er bestritt 431 Spiele in der Serie A und 121 Länderspiele und hatte dazu noch 84 Einsätze in der Champions League.

Für den 1. FC Union Berlin wäre es nach Robin Gosens und Kevin Volland der nächste Königstransfer. Allerdings wäre es auch eine Entscheidung zwischen Risiko und Faszination für den 36-Jährigen.

