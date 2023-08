Der 1. FC Union Berlin absolviert die Generalprobe vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison am Samstag gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo (15.30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei).

Bekanntester Name bei den Gästen aus der Serie A ist Ademola Lookman. Der Stürmer spielte in der Bundesliga für RB Leipzig (22 Partien, fünf Tore). Neu im Team ist Sead Kolasinac (früher FC Schalke 04). Auch beim 1. FC Union können sich die Fans der Eisernen auf eine schlagkräftige Mannschaft freuen. Denn Urs Fischer wird im Wesentlichen seine derzeitige Stammelf auf den Rasen schicken. „Es geht dann schon in die Richtung erste Elf, auch wenn dann immer noch nicht alles klar sein wird. Aber es ist eine Richtung beim letzten Test, logisch“, kündigt der Union-Trainer an.

Zumal die Eisernen aus Köpenick eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel beim Südwest-Regionalligisten Astoria Walldorf ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen können. Denn die Ergebnisse in den bisherigen sechs Testspielen sind durchwachsen: Es gab drei Siege und drei Niederlagen.

Union Berlin und die Stammplätze

Die meisten Stammplätze dürften bereits vergeben sein. Kein Wunder, denn von der Mannschaft, die in der vergangenen Saison den 4. Platz erreichte und damit die Qualifikation für die Champions League sicherte, sind noch alle Spieler an Bord. Im Tor bleibt Frederik Rönnow die Nummer eins. Auch die Dreierkette mit Diogo Leite, Robin Knoche und Danilho Doekhi steht. Davor ist Rani Khedira weiterhin der Chef im Mittelfeld. Auf der linken Seite führt mangels Alternative kein Weg an Jerome Roussillon vorbei. Im Sturm haben Toptorjäger Sheraldo Becker trotz seiner Wechselambitionen und Kevin Behrens weiterhin die besten Karten.

Union Berlin und der Konkurrenzkampf

Den spannendsten Konkurrenzkampf gibt es auch in dieser Saison auf der rechten Außenbahn zwischen Kapitän Christopher Trimmel und Josip Juranovic. Zumindest im Training probierte es Fischer in Österreich auch mal mit Juranovic auf der linken Seite.

Besonders hart ist der Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld. Hier kämpft ein halbes Dutzend Spieler um die zwei freien Plätze. Janik Haberer nimmt den Bonus der vergangenen Saison mit in die Spielzeit 2023/24. Immerhin absolvierte Haberer 32 der 34 Partien in der Bundesliga.

Union Berlin und die Neuzugänge

Insgesamt sieben Neuzugänge hat der 1. FC Union bislang verpflichtet. Am nächsten dran an der Startelf war zweifellos Lucas Tousart. Aber der Ex-Herthaner hat sich in Österreich im Testspiel gegen Udinese Calcio am Oberschenkel verletzt . Dem Vernehmen nach ist die Blessur zwar nicht so schlimm wie ursprünglich befürchtet. Aber gegen Bergamo und auch eine Woche später in Walldorf wird es wohl für Tousart noch nicht reichen.

Das könnte die Chance für Alex Kral sein. Der laufstarke Nationalspieler aus Tschechien ist zwar im Vergleich mit Tousart die etwas defensivere Option, wird aber wohl jetzt zum Zuge kommen. Die beiden Premier-League-Importe Brenden Aaronson und David Fofana mit ihren technischen Fertigkeiten sind ebenfalls nah dran an der ersten Elf. „Es sind Facetten, die wir so noch nicht hatten. Es gilt jetzt, ihre Stärken auch auf den Platz zu bekommen“, erklärt Urs Fischer.

Shootingstar Benedict Hollerbach darf ebenfalls auf einen Einsatz gegen Bergamo hoffen. Der Neuzugang aus der 3. Liga hat sich in den beiden Testspielen im Trainingslager mit seiner Zweikampfstärke und seinen Sprints überraschend schnell in den Fokus gespielt.

Union Berlin und die Fans

Vor dem Anpfiff gegen Atalanta Bergamo werden ab 14.30 Uhr die gesamte Mannschaft sowie die Trainer auf dem Rasen vorgestellt. Außerdem trägt das Team gegen Bergamo erstmals die neuen Heimtrikots für die Saison 2023/24. Nach dem Schlusspfiff findet von 18 bis 20 Uhr im Biergarten Hämmerling-Eck eine Autogrammstunde statt.

Video-Interview mit Brenden Aaronson