Trainer Urs Fischer ahnt, was den 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) erwartet. „Da kommt einiges auf uns zu“, erklärt Fischer mit Blick auf die individuelle Qualität sowie die Geschwindigkeit der Gastgeber.

Außerdem stecken die Eisernen aus Köpenick im Ergebnis-Loch. Die letzten sechs Spiele haben sie allesamt verloren. Und auch die Statistik in Dortmund sieht nicht gut aus: sechs Spiele, sechs Niederlagen für den 1. FC Union.

Fischer mit Forderung an Führungsspieler

In der aktuell schwierigen Situation kommt es mehr denn je auf die Leistungsträger im Team wie Leonardo Bonucci, Robin Gosens und den derzeitigen Kapitän Sheraldo Becker an. Zumal mit den verletzten Rani Khedira und Robin Knoche zwei etatmäßige Stammspieler auch in Dortmund ausfallen. Bereits vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Braga hatte Fischer sein aufmunterndes Lob mit einer klaren Forderung in Richtung der Führungsspieler verknüpft.

„Diese Spieler sind gefordert, ihre Erfahrung maximal abzurufen und die anderen Jungs zu unterstützen. Vielleicht müssen sie die anderen noch ein bisschen mehr coachen, müssen vielleicht noch mehr Verantwortung übernehmen. Auch wenn die Situation nicht einfach ist“, erklärte der Union-Coach: „Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie unermüdlich versuchen, ihre Funktion als Leader auszuüben. Es gelingt nicht immer gleich gut.“

Beispiel Leonardo Bonucci. Der am 1. September verpflichtete Stareinkauf der Köpenicker erlebt bislang eine Horrorserie. Alle vier Spiele mit Bonucci als Abwehrchef gingen verloren. Trotz seiner Erfahrung und Übersicht kann der Italiener den verletzten Knoche nicht ersetzen, weil ihm die Saisonvorbereitung mit der Mannschaft und Wettkampfpraxis fehlen. Bei der Niederlage in Hoffenheim ließ sich sogar Bonucci von der allgemeinen Verunsicherung anstecken. „Leonardo hat in Hoffenheim bei der einen oder anderen Situation nicht so gut ausgeschaut. Aber das ist Fußball, das gehört auch dazu“, konstatiert Fischer.

Gosens hadert mit Fußballgott

Beispiel Robin Gosens. Auch der Nationalspieler hat sich seine ersten Wochen in Köpenick sicher anders vorgestellt, auch wenn er das Duell mit Jerome Roussillon auf der linken Abwehrseite schnell für sich entscheiden konnte. Immerhin stand Gosens bei den beiden Siegen zum Bundesliga-Auftakt mit auf dem Platz. Zuletzt blieb sein unermüdlicher Einsatz aber unbelohnt. Das frühe Abseitstor gegen Braga fand zurecht keine Anerkennung.

Deshalb haderte Gosens nach der erneuten Niederlage sogar mit dem Fußballgott . „Was aktuell bei uns los ist – das ist absurd. Ich frage mich, was wir dem Fußballgott getan haben, dass wir trotz des hohen Aufwandes aktuell so behandelt werden. Es ist nicht zu ertragen. Wir kriegen immer wieder auf die Fresse“, erklärte er.

Beispiel Sheraldo Becker. Nach wochenlanger Durststrecke traf der Stürmer gegen Braga gleich doppelt . Geholfen haben seine ersten beiden Treffer seit dem DFB-Pokalspiel bei Astoria Walldorf im August allerdings nichts. Auch Becker schlich am Dienstagabend voller Enttäuschung aus dem Olympiastadion.

Sheraldo Becker (Union Berlin) gelang am Dienstag in der Champions League gegen Sporting Braga ein Doppelpack.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Dennoch zeigt seine Formkurve nach oben. Sheraldo Becker erarbeitete sich gegen Braga mit seiner Sprintstärke so viele Torchancen wie schon lange nicht mehr. „Ich hoffe, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat gesehen, wie wertvoll Sheraldo für uns sein kann. Das gibt eine gewisse Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben“, meinte Fischer.

Khedira und Knoche machen Fortschritte

Und es gibt noch eine gute Nachricht: Denn die schmerzlich vermissten Rani Khedira und Robin Knoche machen laut Fischer große Fortschritte. Der Prozess ihrer Genesung gehe „in die richtige Richtung“. Beide stehen kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Sie soll in der bevorstehenden Länderspielpause erfolgen. In Dortmund sind jedoch erst einmal noch die anderen Leistungsträger gefragt.