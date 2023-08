Es ist schon jetzt eine historische Transferperiode für den 1. FC Union Berlin – die Champions League macht es möglich. Für die bevorstehende Premiere in der europäischen Fußball-Königsklasse wurde der Kader der Eisernen in den vergangenen Wochen königlich verstärkt.

Mit David Fofana und Brenden Aaronson spielen erstmals zwei Profis aus der englischen Premier League in Köpenick. Die Verpflichtungen der mit Nationalmannschafts-Erfahrung ausgestatteten Robin Gosens und Kevin Volland bildeten in der vergangenen Woche den vorläufigen Höhepunkt der Transfer-Offensive des 1. FC Union mit bislang neun Neuverpflichtungen.

War es das in Sachen Transfers? Nein, ganz sicher nicht – weder bei den Neuzugängen noch bei den Abgängen. Bis zum 1. September können die Vereine neue Spieler verpflichten. Dann schließt das Sommer-Transferfenster. Die MOZ nennt die aktuellen Brennpunkte im Kader von Union Berlin.

Union Berlin – Brennpunkt Neuzugänge

Mit der Verpflichtung von Robin Gosens wurde auf der linken Außenbahn zwar die aktuell größte Lücke im Kader geschlossen. Aber für die Innenverteidigung soll noch ein Neuzugang kommen, vielleicht sogar zwei. „Wir haben ja immer gesagt, dass wir noch einen weiteren Innenverteidiger und dann noch eine weitere Option für die Innenverteidigung suchen. So haben wir es auch den Jungs gesagt. Ob es bis zum Ende der Transferperiode klappt, wird man sehen“, erklärte Manager Oliver Ruhnert am Rande des Heimspiels gegen den FSV Mainz bei DAZN.

Italiens Europameister Leonardo Bonucci wird seit Tagen in der Gerüchteküche als möglicher Neuzugang gehandelt. Transferexperte Fabrizio Romano schrieb am Dienstag auf der Plattform X, vormals Twitter, dass die Verhandlungen mit dem Spieler und Juventus Turin vorangehen. Bei Juve spielt der 36 Jahre alte Bonucci in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war zuletzt aus dem Kader ausgeschlossen worden. Sollte der spektakuläre Deal klappen, wäre es ein weiterer Königstransfer von Ruhnert.

Aktuell sind die drei Planstellen in der Innenverteidigung mit Robin Knoche, Diogo Leite und Danilho Doekhi zwar top besetzt. Dennoch besteht Handlungsbedarf. Erstens, weil nicht auszuschließen ist, dass Doekhi doch noch den Verein verlässt. Und zweitens, weil hinter dem Toptrio eine große Lücke klafft. Paul Jaeckel wird auch in dieser Position mit der Rolle des Backups vorliebnehmen müssen. Dominique Heintz scheint keine Zukunft in Köpenick zu haben. Er stand weder im DFB-Pokal bei Astoria Walldorf noch gegen Mainz im Kader. Heintz wurde zuletzt mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

Der italienische Europameister Leonardo Bonucci steht vor dem Wechsel zum 1. FC Union Berlin. Der 36-Jährige könnte bei den Köpenickern in der Innenverteidigung viel Erfahrung beisteuern.

Union Berlin – Brennpunkt Abgänge

Selbst mit Blick auf die Dreifachbelastung in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League ist der Kader ziemlich üppig bestückt. Derzeit hat Trainer Urs Fischer vier Torhüter und 29 Feldspieler zur Verfügung. „29 Feldspieler sind schon recht viel“, räumte Fischer ein.

Das führt dazu, dass Neuzugänge wie die Stürmer Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach es am Sonntag gegen Mainz erst gar nicht in den Spieltagskader geschafft haben. Kandidaten für einen Abschied bis zum 1. September sind Tim Skarke und Jordan Siebatcheu. Letzterer wird als möglicher Neuzugang bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Auch Milos Pantovic dürfte es schwer haben. Immerhin traf er gegen Mainz nach seiner Einwechslung zum 4:1-Endstand.

Manager Oliver Ruhnert: „Wir brauchen einen breiten Kader. Klar ist aber auch – wenn alle fit wären, dann hätten wir zu viele Spieler. Dann müssen am Ende auch die Spieler schauen, ob es einen Markt für sie gibt.“

Union Berlin und die anderen Brennpunkte

Es könnte bis zum 1. September aber auch noch Abgänge von Spielern geben, die man eigentlich halten möchte. Allen voran natürlich Sheraldo Becker, der bereits frühzeitig sein Wechselinteresse im Falle eines lukrativen Angebotes hinterlegt hatte. Zudem hat der Toptorjäger der vergangenen Saison seinen Stammplatz in der Offensive erst einmal verloren. Gegen Mainz bot David Fofana an der Seite des dreifachen Torschützen Kevin Behrens ein starkes Debüt.

Für Mittelfeldspieler Aissa Laidouni meldete „Bild“ kürzlich zwei zahlungskräftige Interessenten aus Saudi-Arabien. Sportlich können die Eisernen auf den tunesischen Nationalspieler derzeit allerdings kaum verzichten. Mit Rani Khedira, Lucas Tousart und Andras Schäfer sind gleich drei zentrale Mittelfeldspieler verletzt.

Sheraldo Becker (links) war zum Bundesliga-Start des 1. FC Union Berlin gegen den FSV Mainz überraschend nicht erste Wahl. Der Angreifer, der immer noch mit einem Wechsel liebäugelt, kam erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel.

