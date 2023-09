Die rund 100 Fans beim Training des 1. FC Union Berlin hielten ganz genau Ausschau nach den verletzten Spielern. Wo ist Robin Knoche? Wo ist Alex Kral? Und wo ist möglicherweise auch schon Rani Khedira?

Um es vorwegzunehmen: Sie waren beim Start der Übungseinheit am Dienstagnachmittag nicht dabei. Trainiert wurde bei bestem Herbstwetter in Berlin-Köpenick mit insgesamt 18 Feldspielern. Es gab bei der einzigen öffentlichen Übungseinheit der Eisernen in dieser Woche aber doch noch eine kleine positive Nachricht.

Die Personalsituation des Fußball-Bundesligisten in der Defensive bleibt allerdings grundsätzlich angespannt. Dazu kommen die sportlichen Sorgen nach zuletzt vier Niederlagen in Serie.

Alex Kral stand am Samstag beim 0:2 gegen die TSG Hoffenheim zwar auf dem Spielberichtsbogen in der Startelf der Eisernen. Der Nationalspieler aus Tschechien hatte in der Champions League gegen Real Madrid einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen und schon dort große Schmerzen verspürt. Für die Partie gegen Hoffenheim erschien Kral auf dem Rasen zur Erwärmung, musste dann aber kurzfristig passen.

„Die Schmerzen waren einfach zu groß, dann macht es keinen Sinn zu spielen. Er hat jetzt eine Woche Zeit, sich zu pflegen“, sagte Trainer Urs Fischer nach dem Hoffenheim-Spiel.

Robin Knoche machte seine vorerst letzte Partie bei der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Auch in der Champions-League-Partie gegen Madrid saß der Abwehrchef im Bernabeu-Stadion genau wie der ebenfalls verletzte Rani Khedira lediglich als Zuschauer auf der Tribüne. Beide Stammkräfte wurden zuletzt in der Defensive schmerzlich vermisst. In den ersten fünf Bundesliga-Spielen hat der 1. FC Union bereits neun Gegentreffer kassiert. Zum Vergleich: In der Vorsaison standen zum selben Zeitpunkt erst vier Gegentore zu Buche.

Union Berlin spielt in Heidenheim

Rani Khedira (Wadenverletzung) dürfte frühestens im Oktober ins Team zurückkehren. Er hatte sich kurz vor dem Saisonstart im DFB-Pokal bei Astoria Walldorf verletzt.

Wie gesagt: Es gab am Dienstagnachmittag dann unter den Augen der Fans noch eine gute Nachricht. Denn vom verletzten Trio kam zumindest Alex Kral doch noch auf den Rasen. Gemeinsam mit Rehatrainer Johannes Thienel lief Kral seine Runden um den Trainingsplatz und machte anschließend auch einige Übungen mit dem Ball.

Sein Einsatz am Samstag im Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Heidenheim dürfte damit ein Stück realistischer geworden sein. Mikkel Kaufmann trainierte aus Gründen der Belastungssteuerung am Dienstag ebenfalls individuell mit Johannes Thienel.

1. FC Union Berlin – die Fußball-Bundesliga

1. FC Union Berlin – der DFB-Pokal

1. Runde, 13. August 2023: FC-Astoria Walldorf – Union Berlin 0:4 (0:3)

2. Runde: Die Auslosung findet am 1. Oktober 2023 im Fußballmuseum in Dortmund statt.

1. FC Union Berlin – die Champions League

Mittwoch, 20. September 2023: Real Madrid – 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

1. FC Union Berlin – SC Braga; Dienstag, 3. Oktober 2023, 18:45 Uhr

1. FC Union Berlin – SSC Neapel; Dienstag, 24. Oktober 2023, 21:00 Uhr

SSC Neapel – 1. FC Union Berlin; Mittwoch, 08.11.2023, 18:45 Uhr

SC Braga – 1. FC Union Berlin; Mittwoch, 29. November 2023, 21:00 Uhr

1. FC Union Berlin – Real Madrid; Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr

Neuzugänge beim 1. FC Union Berlin

Robin Gosens (29, Inter Mailand)

Kevin Volland (31, AS Monaco)

Lucas Tousart (26, Hertha BSC)

Mikkel Kaufmann (22, FC Kopenhagen)

Benedict Hollerbach (22, SV Wehen Wiesbaden)

Alexander Schwolow (31, Hertha BSC)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, Leihe)

David Fofana (20, FC Chelsea, Leihe)

Alex Kral (25, Spartak Moskau, Leihe)

Abgänge beim 1. FC Union Berlin