Es war der bittere Beigeschmack beim 1:0-Testspielsieg des 1. FC Union Berlin gegen Udinese Calcio am Samstag im Trainingslager in Österreich. Lucas Tousart humpelte bereits nach einer halben Stunde vom Rasen – der von Hertha BSC gekommene Neuzugang ist verletzt.

Passiert ist die Verletzung in einem Zweikampf, als der 26 Jahre alte Franzose unfreiwillig einen Spagat machte und sich dabei die Blessur am Oberschenkel zuzog. Die ersten Eindrücke nach der Auswechslung ließen nichts Gutes erahnen: Mit ernstem Gesicht humpelte Lucas Tousart an der Seite von Mannschaftsarzt Marvin Minkus in die Kabine.

Auf die Frage, ob die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme war, schüttelte Urs Fischer den Kopf. Das bedeute soviel wie: Es ging einfach nicht mehr weiter für Tousart. Am Sonntag soll es weitere Untersuchungen geben, kündigte der Trainer an: „Dann schauen wir mal.“

Statt den Neuzugang weiter ins Team zu integrieren, zittert man beim 1. FC Union jetzt erstmal, dass die Verletzung vielleicht doch nicht so gravierend ist. Denn Lucas Tousart könnte eine wichtige Rolle im Mittelfeld der Eisernen einnehmen. Im Testspiel gegen Udinese Calcio kam Tousart an der Seite von Rani Khedira in der Mittelfeldzentrale zum Einsatz. Allerdings dauerte das Zusammenspiel nur ganze 24 Minuten. Dann verletzte sich der Neuzugang, wurde erst am Rande des Platzes behandelt und dann nach einer halben Stunde schließlich ausgewechselt.

In diesen 24 Minuten deuteten Rani Khedira und Morten Thorsby zumindest an, wie das Zusammenspiel in der Zentrale in der kommenden Bundesliga-Saison und in der Champions League funktionieren könnte. Khedira ist und bleibt der Mann für die Spielorganisation bei den Eisernen. Tousart schaltete sich derweil immer wieder in die Offensive ein. „Lucas ist ein sehr intelligenter Spieler, ein fleißiger Arbeiter. Er ist in beiden Richtungen sehr aggressiv“, sagte Khedira und ergänzte mit Blick auf die Verletzung: „Ich hoffe und wünsche ihm, dass alles gut ist.“

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, defensives Mittelfeld, Hertha BSC)

Alexander Schwolow (31, Torhüter, Hertha BSC)

Benedict Hollerbach (22, Außenstürmer, SV Wehen Wiesbaden)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04, Innenverteidiger)

