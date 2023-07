Dieser Millionendeal ist ganz großes Kino und dürfte auch mit der Teilnahme an der Champions League zusammenhängen. Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Streamingdienst Paramount+ als neuen Hauptsponsor gewonnen. Dies teilten die Köpenicker am Freitag mit und bezeichneten die neue Partnerschaft mit dem Unternehmen aus den USA als „ikonisch“.

Zu sehen sein wird das neue Logo erstmals beim Testspiel gegen Holstein Kiel an diesem Samstag . Um 15 Uhr ist Anstoß im Stadion An der Alten Försterei. Gespielt wird über vier mal 30 Minuten. Union-Trainer Urs Fischer will so vielen Spielern wie möglich eine Einsatzchance geben. Das sind die wichtigsten Details des Millionendeals mit dem neuen Hauptsponsor Paramount+.

Wie wirbt der neue Hauptsponsor bei Union Berlin?

Der neue Schriftzug Paramount+ wird in erster Linie auf den Trikots der Eisernen zu sehen sein. Zudem soll er auf Werbebanden im Stadion An der Alten Försterei und auf den digitalen Kanälen des Vereins sichtbar werden.

Was sagt Union Berlin zur neuen Partnerschaft?

„Mit Paramount+ konnten wir einen renommierten internationalen Partner für uns gewinnen, mit dem wir den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen möchten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und natürlich auf das ikonische Logo auf unseren neuen Trikots“, sagte Jan Boysen, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Union Berlin. Das charakteristische Logo zeigt einen verschneiten Berg, der von Sternen umgeben ist. Bekannt ist das Logo hierzulande vor allem durch diverse Filmproduktionen.

Wie viel Geld kassiert Union Berlin vom neuen Hauptsponsor?

Konkrete Summen veröffentlicht der 1. FC Union in der Mitteilung natürlich nicht. Durch den Einstieg von Paramount+ als zusätzlichen Geldgeber verbessern sich die Eisernen aber in jedem Fall, auch wenn sie immer noch im unteren Drittel im Bundesliga-Vergleich liegen.

Laut „Bild“ kassiert Union etwa fünf Millionen Euro jährlich von Paramount+. Zum Vergleich: In der Saison 2021/22 lag die Summe noch bei 2,5 Millionen Euro (Aroundtown).

Wer ist eigentlich der neue Hauptsponsor von Union Berlin?

Paramount+ mit Stammsitz in New York ist ein US-amerikanischer Streamingdienst mit derzeit rund 60 Millionen Abonnenten. Seit Dezember 2022 kann er auch in Deutschland empfangen werden. Das Abo kostet derzeit 7,99 Euro. Paramount+ steht im Wettbewerb mit Anbietern wie Disney+ (rund 160 Millionen Abonnenten) und Netflix (220).

Zuvor hatte bereits Inter Mailand eine Partnerschaft mit Paramount+ verkündet. Nicht zuletzt durch die Teilnahme an der Champions League ist jetzt auch der 1. FC Union für internationale Unternehmen dieser Größenordnung attraktiv geworden.

Was wird mit dem bisherigen Hauptsponsor von Union Berlin?

Das Berliner Versicherungs-Unternehmen Wefox als bisheriger Hauptsponsor bleibt Union Berlin auch weiterhin erhalten, teilte der Verein ebenfalls mit. Wefox arbeitet seit 2018 mit den Eisernen zusammen. 2021 wechselte das Logo vom Ärmel auf die Brust.