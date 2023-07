Union Berlin startet ins zehntägige Trainingslager nach Österreich. Am Montagmittag fliegen die Eisernen zunächst nach Salzburg. Von dort aus geht es per Bus weiter nach Bramberg am Wildkogel, wo Trainer Urs Fischer die Mannschaft bis zum 2. August für die Bundesliga-Saison 2023/24 fitmacht.

Zwei Testspiele sind in Österreich geplant. Sie finden am Freitag (28. Juli, gegen Pafos FC aus Zypern) und am Samstag (29. Juli, gegen Udinese Calcio aus Italien) statt. MOZ.de berichtet in den nächsten zehn Tagen im Liveticker aus dem Trainingslager in Österreich

Sportlich liegen die Köpenicker mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in den bisherigen vier Testspielen im Normalbereich. Und bis auf den am Fuß operierten Andras Schäfer sind auch alle Profis fit. Die größte Sorge gilt dem Wetter in Österreich. Für Dienstag und Mittwoch kündigen die Meteorologen Regen, Gewitter sowie einen Temperatursturz auf 16 Grad tagsüber an.

Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart, der sich ganz in der Nähe einquartiert hatte, musste in der vergangenen Woche sein Trainingslager nach nur drei Tagen abbrechen. Heftige Unwetter hatten die Rasenplätze unter Wasser gesetzt – sie waren nicht mehr bespielbar.

„Ich hoffe, dass das Wetter jetzt ein wenig besser ist. Aber das Wetter kannst du nicht bestimmen, schauen wir mal“, erklärte Union-Trainer Urs Fischer: „Ich hoffe nicht, dass das Wetter so schlecht ist, dass du dir überlegen musst, wieder nach Hause zu fahren.“ Es sei wichtig, auch mal aus der gewohnten Umgebung rauszukommen und sich zehn Tage lang ganz auf den Fußball zu konzentrieren, so Fischer.

Womöglich müssen die Köpenicker in Bramberg wettertechnisch aber auch nur zwei kritische Tage am Dienstag und Mittwoch überstehen. Denn ab Donnerstag sind schon wieder steigende Temperaturen vorhergesagt – allerdings auch neue Regenfälle am Wochenende.

Fischer freut sich auf Österreich

Die Spieler setzen jedenfalls große Hoffnungen in den Wettergott. Immerhin bereitet sich Union Berlin jetzt erstmals auch auf die Champions League vor. Stürmer Sheraldo Becker betont: „Ich hoffe, dass es für uns besser läuft als für Stuttgart. Im Trainingslager in Österreich oder wie zuletzt in Bad Saarow zu trainieren, ist nicht dasselbe wie zu Hause in Berlin. Das Wichtigste ist, dass der Platz okay ist.“

Zumal Urs Fischer zwar aus der Schweiz kommt, aber auch ein bekennender Österreich-Fan und dort gern seinen Urlaub verbringt. „Man kann die Zeit in Österreich schon genießen“, schwärmt Fischer. Er schiebt aber eine wichtige Ergänzung nach: „Wenn das Wetter schön ist.“ Das gilt gleichermaßen für den Urlaub und für ein Trainingslager.

Union Berlin – die Testspiele