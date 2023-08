Das ist ein echter Transfer-Coup des 1. FC Union Berlin für die Premiere der Eisernen in der Champions League. Am Dienstagabend gab der Club aus Köpenick die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Robin Gosens (29) bekannt.

Anfang Juli erntete Oliver Ruhnert noch viele Lacher, als in einer Medienrunde sein Handy klingelte und der Union-Manager seine Schlagfertigkeit bewies. „Jetzt muss ich mal eben Robin Gosens wegdrücken“, moderierte Ruhnert damals mit einem Lächeln das Telefonklingeln weg. Gut einen Monat später ist der Linksverteidiger nicht nur auf dem Handy, sondern auch in der Realität in der Hauptstadt angekommen

Am Mittwoch soll Robin Gosens, der mit der Nummer 6 auflaufen wird, erstmals mit der Mannschaft des 1. FC Union trainieren. Die Übungseinheit ist öffentlich und beginnt um 10.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. MOZ.de sagt, warum dieser Neuzugang zum Königstransfer werden kann.

Robin Gosens und die Ankunft bei Union

Nachdem sich der Transfer über Wochen wie ein Kaugummi gezogen hatte , wurde der Transfer dann am Dienstag finalisiert. Am Dienstagmittag landete Robin Gosens mit einem Privatjet auf dem Flughafen BER. Anschließend wurde er von einer Union-Mitarbeiterin in die Sportmedizin der Charité Berlin gefahren, wo am Nachmittag der Medizincheck stattfand. Auch danach ging – anders als beim Spanier Isco im Januar – alles glatt. Zwei Stunden vor Mitternacht vermeldete der 1. FC Union am Dienstagabend den Transfer-Coup als perfekt.

Robin Gosens und sein Vertrag bei Union Berlin

Der 16fache-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2028 und avanciert mit großem Abstand zum Rekordtransfer von Union Berlin. 15 Millionen Euro plus Boni kostet Gosens. So viel haben die Eisernen noch nie für einen Neuzugang bezahlt. Josip Juranovic (Celtic Glasgow, Januar 2023) und Taiwo Awoniyi (FC Liverpool, Juli 2021) haben jeweils 8,5 Millionen Euro gekostet. Die Teilnahme an der Champions League macht es möglich, dass Union Berlin jetzt auch Transfers in der Größenordnung Gosens stemmen kann.

Robin Gosens und seine Rolle bei Union Berlin

Union-Legende Torsten Mattuschka hatte es kürzlich mit der ihm eigenen Prägnanz zusammengefasst: „Ich glaube, Robin Gosens würde wie Arsch auf Eimer zu Union Berlin passen.“ Nun sind beide also in Köpenick vereinigt. Gosens ist nicht nur der Rekordtransfer, sondern könnte auch zum Königstransfer werden. Er bringt internationale Erfahrung sowie Tempo und Offensivdrang als sogenannter Schienenspieler mit. Und er gilt als Fußball-Arbeiter – solche Spielertypen stehen bei den Fans in Köpenick hoch im Kurs. „Ich bin nicht der Edeltechniker. 20 Pirouetten auf dem Platz darf man von mir nicht erwarten. Ich komme über meine Mentalität und meine Disziplin, über die Leidenschaft“, sagt Gosens.

Die Verstärkung der linken Außenbahn hatte oberste Priorität bei Trainer Urs Fischer . Auf dieser Position gab es bislang keine echte Alternative zu Jerome Roussillon. Genau wie auf der rechten Seite mit Kapitän Christopher Trimmel und Josip Juranovic ist jetzt auch diese Position doppelt abgesichert.

Robin Gosens und seine Stärken bei Union Berlin

„Arsch auf Eimer“ – das kann auch außerhalb des Rasens gelten. „Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht“, erklärte Ruhnert: „Auf und neben dem Platz soll er nun eine tragende Rolle für uns einnehmen.“ Gosens gilt als Gegenentwurf zu den angepassten Profis seiner Generation. Einen Starkult pflegt er nicht. Union Berlin und Robin Gosens – das passt, meint der Neuzugang: „Der Verein vertritt Werte und Normen, für dich ich selbst auch einstehe. Man kann schon ein wenig vom Romantiker-Club sprechen. Ein Traditionsverein, der sich mit harter Arbeit nach oben gekämpft hat. Das entspricht auch meinem Weg, auf dem ich Fußballer geworden bin.“

Der Nationalspieler engagiert sich für soziale Belange und hat die Stiftung „Träumen lohnt sich“ gegründet, welche besonders Kinder unterstützt. Die große Wertschätzung für Gosens – sowohl sportlich als auch menschlich – spiegelt sich in der fünfjährigen Vertragslaufzeit für den 29-Jährigen wider.

Robin Gosens und seine Form bei Union Berlin

Seine beste Zeit in Italien hatte Robin Gosens bei Atalanta Bergamo. 2022 wechselte er für rund 27 Millionen Euro zu Inter Mailand. Bei den „Nerazzurri“ kam er aber nicht am italienischen Nationalspieler Federico Dimarco vorbei und musste mit der Rolle des Ergänzungsspielers vorliebnehmen. Im Champions-League-Finale gegen Manchester City (0:1) wurde Gosens in der 76. Minute eingewechselt.

Der Neuzugang dürfte bei Union Berlin hoch motiviert um einen Stammplatz kämpfen. Um für die Heim-EM im kommenden Jahr nominiert zu werden, muss sich Gosens möglichst oft zeigen. Die WM 2022 in Katar fand ohne ihn statt – bei Union Berlin beginnt für Robin Gosens nun eine neue Zeitrechnung. „Ich freue mich unfassbar auf Union, auf die Stadt und auf das neue Abenteuer“, erklärte der Neuzugang in einer ersten Video-Botschaft an die Fans.

Robin Gosens im Video bei Union Berlin