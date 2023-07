Für die Fans des 1. FC Union Berlin im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel ist es das Tuschelthema Nummer eins: Bleibt Sheraldo Becker oder verlässt der Topstürmer die Eisernen in dieser Wechselperiode? Sie läuft übrigens noch bis zum 1. September.

Bei der Personalplanung in der Offensive hängt ganz viel von Sheraldo Becker ab. Immerhin war der 28 Jahre alte Niederländer in der vergangenen Saison mit elf Treffern bester Union-Torschütze in der Bundesliga. Dazu kommen sieben Vorlagen für Becker. Die erstmalige Qualifikation für die Champions League haben die Köpenicker nicht zuletzt den Toren und der Schnelligkeit von Becker zu verdanken.

Aber wie lange trägt Sheraldo Becker noch das Trikot von Union Berlin? Im Winter gab es Interesse aus England, zuletzt wurde Italien als mögliches neues Ziel von Becker genannt.

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung hat sich Manager Oliver Ruhnert jetzt auch zur Zukunft von Becker geäußert. „Zunächst einmal besitzt er hier einen laufenden Vertrag. Erst einmal ist er da. Im Moment sind wir sehr froh darüber, dass wir weiterhin einen sehr guten Stürmer hätten, wenn der 1. September vorbei wäre. Der ist aber noch nicht vorbei“, erklärt Ruhnert und ergänzt: „Wir sehen uns auch für eine Zeit ohne Sheraldo aufgestellt – aber natürlich besser mit ihm.“

Becker hatte dem Verein sehr transparent kommuniziert, dass er sich vorstellen könne, noch einmal in einer anderen Liga zu spielen – möglichst mit einem gut dotierten Vertrag. In jedem Fall würde Union Berlin im Falle eines Wechsels von Becker zwar eine staatliche Ablösesumme kassieren – die Rede ist von rund 15 Millionen Euro. Aber man würde eben auch seinen besten Stürmer verlieren.

Gibt es ein Ultimatum für Sheraldo Becker?

Bis wann will der Verein endgültige Klarheit? Union-Manger Ruhnert: „Transferfenster ist Transferfenster. Ich brauche keine Klarheit. Realistisch gesehen gibt es im Fußball kein Ultimatum.“

Bei der Übungseinheit am Donnerstagnachmittag fehlte Sheraldo Becker – zumindest auf dem Rasen. Der Stürmer saß stattdessen auf dem Ergometer im Fitnesszelt direkt neben dem Sportplatz. Die wahrscheinlichste Erklärung: Belastungssteuerung.

Alles andere ist reine Spekulation. Zum Beispiel, dass man auch Morten Thorsby hier zuletzt im Fitnesszelt und nicht mehr auf dem Rasen gesehen hat. Wie die Sache ausgegangen ist: Inzwischen ist Thorsby in Italien, um beim FC Genua zu unterschreiben. Aber wie gesagt: Im Fall von Sheraldo Becker ist das reine Spekulation. Oder um es mit Oliver Ruhnert zu sagen: Erst einmal ist er da.