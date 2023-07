Ansetzung: 1. FC Union Berlin – Udinese Calcio (Italien)

Udinese Calcio (Italien) Wettbewerb: Testspiel

Datum und Uhrzeit: Samstag, 29. Juli 2023, 15.30 Uhr

Spielort: Dolomitenstadion Lienz, Amlacher Straße 16, 9900 Lienz

Amlacher Straße 16, 9900 Lienz Tickets: Karten gibt es an der Tageskasse zum Preis von zwölf Euro. Das Dolomitenstadion hat eine Kapazität von 3000 Besuchern. Die Stadiontore öffnen um 15.30 Uhr.

Die Lage vor dem Spiel Union Berlin gegen Udinese Calcio

Für den 1. FC Union Berlin ist es das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bramberg am Wildkogel in Österreich. Am Freitag gab es eine 1:2-Niederlage gegen Pafos FC aus Zypern. Gespielt wird in Lienz – etwa eine Autostunde von Bramberg entfernt.

Die Eisernen aus Köpenick bestreiten dieses Testspiel aus dem vollen Training heraus. „Der Trainer mag es jetzt während der Vorbereitung nicht so gern, wenn wir mega erholt in diese Spiele gehen. Diese Belastung lässt sich ganz gut mit den englischen Wochen vergleichen, die ja dann in der Saison wieder bevorstehen. Es wird eine Quälerei, aber das ist genau so gewollt“, sagt Abwehrspieler Paul Jaeckel.

In dieser Trainingslager-Woche gab es zwei weitere Neuverpflichtungen beim 1. FC Union. Torhüter Alexander Schwolow kommt von Hertha BSC. Er war zuletzt an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Ebenfalls neu ist Stürmer Benedict Hollerbach (SV Wehen Wiesbaden). Alle Informationen aus dem Trainingslager gibt es täglich im MOZ-Liveticker

Udinese Calcio belegte in der Saison 2022/23 den 12. Platz in der Serie A in Italien. Am Dienstag kam Udinese Calcio ebenfalls in Lienz zu einem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig.

Liveticker Union Berlin gegen Udinese Calcio

Livestream vom Spiel Union Berlin Udinese Calcio

Union Berlin bietet einen Livestream auf www.aftv-online.de an.

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, defensives Mittelfeld, Hertha BSC)

Alexander Schwolow (31, Torhüter, Hertha BSC)

Benedict Hollerbach (22, Außenstürmer, SV Wehen Wiesbaden)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04, Innenverteidiger)

Union Berlin – die Testspiele