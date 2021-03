Ein frisch gemachtes Bett, in dem niemand schläft, ein liebevoll gedeckter Tisch, an dem niemand sitzt. Diese Bilder sind verzweifelte Hilferufe und stille Proteste von Gastronomen und Hoteliers in der Region Angermünde und vielen Orten der Uckermark. Deutschlandweit sind Tausende Betriebe dem Auf...