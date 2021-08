In der Sernitz-Niederung bei Greiffenberg sollen 80 Hektar Moor wiedervernässt und wirtschaftlich genutzt werden. Das Projekt soll das erste konkrete Beispiel einer bundesweiten Moorinitiative toMOORow werden, die am Wochenende in Angermünde von der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael Succow Stiftung gestartet wurde. Moore schützen das Klima, erhalten einzigartige Pflanzen- und Tierarten und können umweltverträglich bewirtschaftet w...