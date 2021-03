Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in den vergangenen Wochen haben Unbekannte Boxen für einen Computer aus einem Wohnmobil in Angermünde entwendet. Die Täter schlugen erst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs, das am Kanal im Ortsteil Stolpe abgestellt war, ein und schnappten sich dann das Diebesgut. Der Diebstahl selbst wurde am 1. März 2021 gegen 15 Uhr festgestellt,

Da das Fahrzeug aber bereits mehr als 14 Tage auf einem ehemaligen Firmengelände abgestellt stand, lässt sich der Tatzeitpunkt gegenwärtig noch nicht näher eingrenzen.

Der verursachte Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.