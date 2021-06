Als Landwirt Matthias Wandel von den Nöten des Circus Aramannt hörte, gab es für ihn keine Diskussion: Hier muss geholfen werden. Wandel ist Landwirt im Nebenerwerb aus Locktow. Auf seinem „Hof zum Planetal GbR“ betreibt er Ackerbau. Nach dem Artikel in BRAWO hörte er sich bei Bekannten und Freunden um und konnte so eine ganze Fuhre Heu vermitteln. Er selbst spendete zwei Sack Futterhafer. Das freute besonders die Ponys, die ihm sofort aus der Hand fraßen.

Zirkusfamilie um Heidi Spindler glücklich über Spenden

Heidi Spindler und die gesamte Zirkusfamilie sind froh über diese, aber auch die vielen anderen großen und kleinen Spenden, die nach dem Bericht eingegangen sind. „Das hat uns schon ein Stück weiter geholfen und wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken“, sagt sie. Lange hat sie mit der Familie beraten, wie es nun weiter gehen soll. Die Lockerungen der Corona Maßnahmen seien zwar gut, aber für den kleinen Zirkus gehen sie noch nicht weit genug. So müsste jeder, der eine Vorstellung besuchen will, sich vorher testen lassen und die Abstandsregeln müssen nach wie vor eingehalten werden. Das bedeutet, nur eine kleine Anzahl an Gästen könnte die Vorstellung besuchen.

Streichelzoo weiter geöffnet, Circus bleibt im Quartier in Medewitzerhütten

Bei so einem kleinen Zelt bedeutet das natürlich mehr Aufwand, als es am Ende einbringt. „Da wären die Unkosten höher als die Einnahmen“, so Heidi Spindler. Also hat sich die Familie entschieden vorerst in Medewitz zu bleiben und den kleinen Streichelzoo zu betreiben. Zumindest bis zum Ferienende am 8. August. Dann wird wieder beraten. Um gerade in der Ferienzeit noch mehr Kindern die Möglichkeit eines Besuchs zu ermöglichen, wird in diesen Wochen der Streichelzoo schon donnerstags und freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Nach wie vor bittet Heidi Spindler jedoch um eine Anmeldung unter 0176 / 22 58 75 81 um alles gut koordinieren zu können.