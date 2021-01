„Ich wollte immer Lehrerin werden, für mich gab es nichts anderes“, sagt Angela Hannemann. Die Schulleiterin der Kurt-und Erna-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde geht an diesem Freitag in den verdienten Ruhestand. „Ich freue mich darauf. Auf die Schreibtischarbeit kann ich verzichten,...