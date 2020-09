„Konrad Adenauer ist auch mit 73 zum Kanzler gewählt worden.“ Gewohnt witzig, charmant und geistreich unterhielt Gregor Gysi am Freitag die Gäste des ausverkauften Hof-Theaters in Bad Freienwalde. Mit seiner Biografie, die er dutzendfach in der Pause signierte, und seinem Autoren Hans-Dieter S...