Sonnenblumen mit grüner Mitte oder in schokobraun, gefüllte Löwenmäulchen oder dunkelrote, fast schwarze Skabiosen – Anne Hartmann baut in Altreetz neben dem ehemaligen Bahnhof ganz besondere Schnittblumen an. „Nicht nur die Sorten sind besonders, auch, dass sie hier aus der Region stammen, ...