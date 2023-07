„Selbst die Schuhe haben sie mitgenommen“, sagt Norbert Gritzka, Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Am vergangenen Freitag (14.07.) und Samstag (15.07.) waren Unbekannte in das Werkstatt- und Bürogebäude in Eichrähne nahe der Alten Oder eingedrungen. Dazu wurde der Zaun...