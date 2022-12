Wie am Dienstagmittag auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung in der Stabsstelle des Landkreis Märkisch-Oderland in Seelow bekannt wurde, hat es am Montag einen Vorfall auf der Oder zwischen Neurüdnitz/Spitz in der Gemeinde Oderaue und Stara Rudnica auf polnischer Seite gegeben. Die Leitstelle h...