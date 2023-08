Am frühen Morgen des 1. August (Dienstag) haben aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert, weil sie mehrere Personen bei der Flucht beobachteten, die zuvor offenbar in eine Wohnung in Bad Freienwalde eingebrochen waren.

Gemäß einem Bericht der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) ereignete sich der Einbruch in der Eberswalder Straße. Als die Beamten vor Ort ankamen, fanden sie eine Wohnung vor, in der die Eindringlinge offenbar sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Laut Bericht konnten die Täter jedoch anscheinend nichts Verwertbares finden.

Einen der Täter findet die Polizei im Fluchtauto

Verwertbar hingegen waren die Zeugenaussagen, die die Beamten aufnahmen. Die Hinweise der Zeugen gaben den Beamten wichtige Anhaltspunkte, wie etwa die Marke des Fluchtwagens und die Beschreibungen der Täter.

Das betreffende Auto konnten die Polizisten wenig später im Stadtgebiet ausfindig machen. Darin saß ein 23-Jähriger, auf den eine der Täterbeschreibungen „frappierend passte“, wie es im Bericht heißt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Als die Polizisten den Wagen durchsuchten, entdeckten sie zudem Betäubungsmittel, ein Messer und einen Schlagring. Auch diese Funde werden im laufenden Verfahren nun eine Rolle spielen. Unterdessen sucht die Polizei weiter die Komplizen des gefassten Mannes.