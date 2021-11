Die Gartenstraße an der Ecke Fröbelstraße in Wriezen ist bei Nacht eine ziemlich dunkle Ecke. Doch am Dienstagabend wurde die Einfahrt in Richtung Kindergarten „Freundschaft“ durch den Schein vieler heller Kerzen erleuchtet. Der Grund? Die Kirchengemeinde und die Stadt Wriezen veranstalteten ...