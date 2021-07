Doreen Stecker ist traurig. Sie wohnt direkt am Storchennest von Altglietzen und verfolgt, wie berichtet, in jeder Brutsaison das Leben der Störche mit der Kamera. Vor einer Woche beobachtete sie noch, wie die Elterntiere ständig ausflogen, um Nahrung heran zu schaffen und wie sie ihren bereits me...