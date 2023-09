Großeinsatz der Feuerwehren bei Letschin im März 2022: Es war der größte Brand für die Feuerwehren im mittleren Oderbruch 2022: Auf der illegalen Mülldeponie am ehemaligen Agrochemischen Zentrum (ACZ) in Letschin war ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort stand nahezu das gesamte Gelände in Flammen. An den Löscharbeiten waren rund 90 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Letschin, den Ämtern Golzow und Seelow-Land sowie aus Seelow und vom Stab des Kreises Märkisch-Oderland beteiligt. © Foto: Ulf Grieger