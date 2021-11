Miriam Tödter vom Hilfsverein „Wir packen´s an“ aus Bad Freienwalde ist noch immer mitgenommen von dem, was sie an der polnischen Grenze zu Belarus erlebt hat. „Ich war in Griechenland und dachte, schlimmer kann es nicht kommen. Dann fuhr ich nach Bosnien. Und die Zustände dort waren noch k...