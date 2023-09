Nachdem es am 9. September um 15 Uhr auf dem Wriezener Markt zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war, machten sich Polizisten auf die Suche nach den zwei Tatverdächtigen. Diese hatten nach bisherigen Erkenntnissen einen 31-Jährigen bedroht, mit Pfefferspray besprüht und Bargeld verlangt.

Im Stadtzentrum trafen die Polizisten einen 45-Jährigen und eine 35-Jährige an, die vor den Beamten sofort die Flucht ergriffen. Die Frau konnte gestellt werden. Der Mann warf bei seiner Flucht eine Tüte weg, die jedoch von den Polizisten sichergestellt wurde. In dieser Tüte befanden sich mehrere hundert Gramm Cannabis. Anschließend durchsuchten Beamte eine gemeinsam genutzte Wohnung des Duos, in der zusätzlich mehr als ein Kilogramm Amphetaminpaste sowie Bargeld und Schreckschusswaffen gefunden und sichergestellt wurden.

Haftbefehl erlassen