Die blassgelbe Fassade des Rathauses in Bad Freienwalde harmoniert mit dem blauen Himmel. Seit 1854 steht das Haus schon an seinem Platz. An jedem Fenster hängt ein Blumenkasten mit roten Blüten. Doch damit das Gebäude diese einladende Wirkung trotz all der Jahre behalten hat, brauchte es Geld. F...