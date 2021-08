Die Mieten steigen auch in Bad Freienwalde und und Wriezen. Zwischen fünf und sieben Euro pro Quadratmeter werden im Durchschnitt bezahlt. Im Landkreis lag die durchschnittliche Miete im vergangenen Jahr bei 7,52 Euro. Doch auch Eigentum wird immer teurer. In Strausberg etwa werden aktuell für geplante Projekt zwischen 3000 und 4000 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Dennoch gehört Märkisch-Oderland zu jenen Landkreisen in Deutschland, in dene...