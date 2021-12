Viele Menschen verbinden mit den kommenden Feiertagen Geschenke, Festmahle, Lichterketten und das Zusammenfinden in der Familie oder mit Freunden, wenngleich es wegen Corona nur in kleinem Kreis möglich ist. Wer in der Justizvollzugsanstalt Wriezen eine Strafe verbüßt, erlebt Weihnachten ganz and...