Viele Dörfer im Oderbruch verzeichnen Zuzug oder gleichbleibende Einwohnerzahlen. Das niedrige Zinsniveau lockt Menschen von außerhalb in die Dörfer, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Dennoch hält der Schwund in den evangelischen Kirchengemeinden weiter an. Deshalb werden frei w...