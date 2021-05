Am 4. Mai findet in Potsdam die Übergabe der Petition zur Wiederbelebung der Wriezener Bahn zwischen Werneuchen und Wriezen statt. Hanna und Lea Behring aus Leúenberg, unterstützt von der Initiative Wriezener Bahn, übergeben die Unterschriften um 13 Uhr im Innenhof des Landtages an die Vorsitzen...