Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfall, der sich am 4. Februar 2021 in der Ortslage Brunow in Richtung Steinbeck ereignet hat. Der Fahrerin eines PKW Audi kam gegen 13 Uhr in einer Kurve ein grauer PKW Mercedes entgegen. Diesem PKW wich die Audi-Fahrerin aus und geriet so gegen die rechte Bordsteinkante. Danach geriet der Audi nach links von der Straße ab und kam an einer Mauer zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich an den PKW Mercedes, an die Fahrweise des Fahrers/der Fahrerin und andere Besonderheiten erinnern können. Ihre Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341/3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.