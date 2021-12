Die Feuerwehr hat am 20. Dezember kurz nach 11 Uhr in der Friedenstraße in Bad Freienwalde Schlimmeres verhindert. Zeugen hatten beobachtet, dass aus einem Fenster eines großen Wohnblocks Rauch quoll und alarmierten die Feuerwehr.

Weil die Mieter gerade nicht Zuhause waren, brachen die Feuerwehrleu...