Der vereinseigene Lkw ist voll beladen mit Lebensmitteln, Rettungsdecken und medizinischen Gütern. Am Frauentag (08.03.) machen sich Miriam Tödter und die freiwillige Fahrerin Marie vom Verein „Wir packen`s an – Nothilfe für Geflüchtete“ aus Bad Freienwalde damit auf den Weg an die polnisc...