Mit dem Handy in der Hand kam eine MOZ-Leserin am Mittwoch (23. November) in die Redaktion der Märkischen Oderzeitung in Bad Freienwalde. „An der Pfennigbrücke schwimmen Enten in einer Öllache und einige davon sind meines Erachtens bereits tot“, so die Bad Freienwalderin. Auf dem Weg zum Eink...