Seit der Sperrung der vier Brücken am Dammbauwerk in Bad Freienwalde, kommt es regelmäßig zu stockendem Verkehr zwischen Königsstraße und der Ampelkreuzung in Richtung Hohenwutzen. Der Hauptgrund dafür: Tanktouristen, teilweise sogar aus Berlin. Sie wollen den hohen Preisen für Benzin und Diesel in Deutschland entgehen, indem sie in Polen tanken – das östliche Nachbarland gehört zu den EU-Staaten mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen. Doch was kosten Kraftstoffe im nahe bei Bad Freienwalde gelegenen Osinow Dolny (Niederwutzen), wo der Polenmarkt Hohenwutzen beheimatet ist?

Die unmittelbar hinter der Oderbrücke gelegenen Tankstellen auf dem Polenmarkt Hohenwutzen machen Fahrern eines Benziners in Grenznähe schon wieder eine Offerte, die verlockend ist. Während am Mittag des 6. Februar der Liter Super E5 in Bad Freienwalde ab 1,86 Euro zu haben war, kostete er zehn Kilometer weiter in Osinow Dolny 1,52 Euro – 34 Cent weniger als in der Kurstadt auf deutscher Seite. Selbst das billigere E10-Benzin, das östlich der Grenze nicht angeboten wird, war am 6. Februar gegen 13 Uhr in Bad Freienwalde 28 Cent teurer als E5-Benzin von einer der Tankstellen am Polenmarkt Hohenwutzen. Der hochoktanige Premiumsprit Super Plus, der meist für einen ruhigeren Motorlauf sorgt, kostete in Osinow Dolny mit 1,62 Euro pro Liter sogar 36 Cent weniger als in Bad Freienwalde, wo der Liter erst ab 1,98 Euro erhältlich war.

Die Anfahrt bis zur polnischen Zapfsäule darf aber nicht zu lang sein, wenn sich der Tankausflug lohnen soll. Wer sich am 6. Februar zur Mittagszeit 50 Liter Super 95 in Osinow Dolny zapfte, bezahlte gut 23 Euro weniger als in Bad Freienwalde. Selbst Autofahrer, die hin und zurück jeweils 45 Kilometer zurücklegen, sparen noch knapp die Hälfte, also über elf Euro, wenn ihr Benziner sieben Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Wer zusätzlich noch einen 20-Liter-Kanister in Osinow Dolny füllte, also insgesamt 70 Liter Superbenzin bezog, erzielte sogar eine Ersparnis von fast 32 Euro. Selbst wenn die polnische Tankstelle 60 Kilometer entfernt war, wurde auf dem Weg zu ihr und wieder zurück nur knapp die Hälfte der Ersparnis in den Zylindern des Motors verfeuert – immerhin 16,23 Euro verblieben auch hier noch im Vergleich zu 70 Litern Super E5 an Freienwalder Zapfsäulen.

Dieselfahrer sparen in Polen 21 Cent pro Liter

Auch Fahrer eines Diesels sparen beim „Rüberfahren“, die Preisdifferenz fällt aber nicht ganz so hoch aus, wie bei Benzin. Der Liter Diesel kostete am Polenmarkt Hohenwutzen am 6. Februar gegen 13 Uhr 1,64 Euro und war damit 21 Cent preiswerter als in der ältesten Kurstadt der Mark. Bei 50 Litern ergab sich somit eine Ersparnis von immerhin 12 Euro. Wessen Dieselfahrzeug etwa fünf Liter auf 100 Kilometer verbraucht, kommt unter diesen Umständen immerhin 65 Kilometer weit, bevor er die Hälfte der Ersparnis wieder verfahren hat. Wer 30 Kilometer oder weniger bis zum nächsten Grenzübergang zurücklegt, spart also kräftig, wenn er 50 Liter tankt.

Tankstelle 42 Kilometer entfernt – trotzdem neun Euro gespart

Zapfte der Dieselfahrer 70 Liter auf dem Polenmarkt Hohenwutzen, sparte er sogar knapp 17 Euro. In diesem Fall kann die polnische Zapfsäule 42,5 Kilometer weit entfernt sein, bevor man die Hälfte der Ersparnis wieder auf dem Weg verfährt – dies ist nämlich bei genanntem Verbrauch erst nach circa 85 Kilometern der Fall.