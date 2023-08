Nach der Fährkrugbrücke in Schiffmühle über die Alte Oder schraubt sich die B158 mithilfe einer Haarnadelkurve auf kurzer Distanz den steilen Hang zur Insel Neuenhagen hinauf. Die für Brandenburg eher ungewöhnliche Verkehrsführung fordert die volle Konzentration der Autofahrer. Trotz der ausgewiesenen Geschwindigkeitsbegrenzung kommt es dort dennoch immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Aus ungeklärter Ursache ist ein Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 18. August in der Kurve zu weit nach links gekommen und hatte im Gegenverkehr ein Auto gestreift, erklärte ein Polizeisprecher. Der Unfall verlief relativ glimpflich. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht an einem Finger und wurde vom Rettungsdienst Mäkisch-Oderland vor Ort versorgt. Der Pkw hatte eine Schramme an der Fahrertür.

Mitte Juni prallt ein Auto in ein Haus an der Kurve

Der Verkehr von und nach Polen wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu kurzzeitigen Staus.

Die Haarnadelkurve ist unfallträchtig. Erst am 16. Juni, auch einem Freitag, war ein Auto in der Kurve ins Schleudern gekommen und gegen ein Wohnhaus geprallt. Die beiden Insassen verletzten sich schwer. Die Fassade des ehemaligen Gasthofs „Zum Fährkrug“, heute ein Wohnhaus, wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.