Am Sonnabend (19. August) wird am Bruchsee in Schiffmühle bei Bad Freienwalde wieder unter freiem Himmel bis in die Nacht das Tanzbein geschwungen. Der Veranstalter und DJ Denis Rau lädt zum „Tanzen am See Open Air“.

Das Programm? „Musikalisch alles Querbeet“, sagt Denis Rau, wobei der Schwerpunkt natürlich auf der elektronischen Tanzmusik liegt. Zwischen 18 Uhr und 2 Uhr in der Früh werden verschiedene DJs dem Publikum einheizen.

DJs aus Bad Freienwalde, Eberswalde und Frankfurt (Oder)

Zum Auftakt spielt das DJ-Duo Pop&Rau aus Eberswalde, das aus dem Veranstalter Denis Rau und Michael Pop besteht. Anschließend wird MAX Minimal auflegen. Wie sein Name schon andeutet, fokussiert er sich hauptsächlich auf Minimal-Techno – wohl mit Erfolg. MAX Minimal sei nach Angaben von Denis Rau „bekannt aus der Berliner Clubszene.“

Als Dritter wird Tiefenrausch die DJ-Kanzel am Bruchsee besteigen. Ein Heimspiel für ihn – schließlich stammt er aus Bad Freienwalde. Zum Abschluss werden dem Publikum dann harte Klänge vom DJ D3R MaSchiNist aus Frankfurt (Oder) geboten. Er spielt HardTekk – eine besonders harte und schnelle Spielart des Techno, die vor allem in Ostdeutschland viele Fans hat. Sie zeichnet sich vor allem durch ihren maschinellen und verzerrten Sound aus.

Neben wummernden Bässen können sich die Gäste auch auf eine Cocktailbar, einen von HappenPappen aus Schwedt betriebenen Imbiss und Pyrotechnik freuen.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich

Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung. Karten gibt es im Vorverkauf bei Kids & Co in Bad Freienwalde und in der Fanworld Eberswalde für 12 Euro. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro.