Bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Hohensaaten und Hohenwutzen ist am 29. September (Freitag) um 17.16 Uhr Alarm ausgelöst worden. Mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften Besatzung eilten sie von Hohensaaten in Richtung Lunow. Aus noch ungeklärter Ursache waren an einer lang gezogenen Linkskurve, Abzweig Lunow (Landesstraße 283), ein VW Cadddy und ein Fiat zusammengestoßen.

Dabei sei die Fahrerin des VW Caddy verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Unfallort. Der Fahrer des Fiats, der auf einer Seite eingedrückt war, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie hatten Berliner Kennzeichen.

Landesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Die L 232 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über die Ausfahrt nach Lunow (L283) umgeleitet werden.

Die Feuerwehr Hohensaaten war mit neun, die Feuerwehr Hohenwutzen, die den Unfallort in Richtung absicherte, mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Carsten Koch aus Hohensaaten leitete den Einsatz.

Die langgezogene Kurve ist sehr unübersichtlich. In Kombination mit unangepasster Geschwiindigkeit kommt es trotz relativ niedrigen Verkehrsaufkommens immer wieder zu Unfällen.