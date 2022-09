Es knallt und plötzlich regnet es Scherben. So ungefähr muss sich der Unfall für eine Berlinerin angefühlt haben, die Anfang September durch Bad Freienwalde fuhr. Nadia Novella war am Freitag (02.09) auf dem Weg in ihren Kurzurlaub. Der Plan war, sich einige Tage mit Freunden an einem See in Pol...