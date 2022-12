Franzi, 34 Jahre

Bad Freienwalde

Die 34-jährige Franzi wohnt in Bad Freienwalde und ist „Mama mit Herz und Seele“, wie sie schreibt, und arbeitet als Verkäuferin an einer Tankstelle in Wriezen. „Ich liebe meinem Beruf, weil ich unheimlich gern mit Menschen zusammenarbeite.“ Sie treibt Sport und reist gern, „aber an erster Stelle steht immer die Familie, die ich über alles liebe“.

