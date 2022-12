Beim Stollenanschnitt: Bürgermeister Karsten Ilm, der Weihnachtsmann (alias Christian Becker) und Siegrid Bohm von der Wriezener Backstube waren am Sonnabend, 3. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Wriezen. Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde wieder ein sechs Meter langer Butterstollen des Wriezener Unternehmens gratis an die Besucher verteilt. © Foto: Steffen Adam