Der 9. Beeskower Altstadtlauf startet am Sonntag, 15. Mai. Erwartet werden etwa 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aufgrund der Bauarbeiten in der Mauerstraße in Beeskow ist die Strecke des seit 2012 jährlich stattfindenden Altstadtlaufs ein klein wenig geändert worden. Im Vorfeld bieten mehrer...