Noch tragen die Bäume ihren Herbstschmuck in Form bunter Blätter, doch die Supermärkte werben schon seit geraumer Zeit mit Weihnachtsangeboten. Damit stellt sich auch die Frage, was an den Feiertagen auf den Tisch kommt. Die Erfahrung lehrt, dass Gänse und Enten vom Bauern bereits jetzt bestellt...