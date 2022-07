Für das Konzert von Annett Louisan waren bereits im Vorverkauf bis Freitag (15. Juli) zahlreiche Eintrittskarten abgesetzt worden. Zunächst war der Kartenverkauf schleppend angelaufen, doch je näher der Konzertabend kam, desto besser lief der Ticketabsatz.

Die angekündigt laue Sommernacht des Sonnabend (16. Juli) sorgte dann dafür, dass auch noch Kurzentschlossene sich auf dem Weg machten, um die Sängerin mit der zarten, großen Stimme live zu erleben.

Die Burg Storkow war mit rund 900 Besuchern gut besucht und die Künstlerin sang nicht nur auf der Bühne, sondern auch mitten im Publikum des historischen Ensembles.

Open Air mit verschiedenen DJs am 5. August

Nach dem Jahres-Höhepunkt geht es mit dem Musikprogramm auf der Burg Storkow im August nahezu nahtlos weiter, auch wenn bei den Folgeterminen anders als bei Annett Louisan nicht die Stadt als Veranstalter auftritt. Am Freitag, 5. August, ab 17 Uhr, steigt dort das „Klein aber fein“-Open-Air, dessen Schauplatz im vergangenen Jahr der Badestrand in Karlslust war. Zahlreiche DJs werden angekündigt, darunter in der Szene bekannte Namen wie Thomas Lizzara und Martin Books.

Nach zwei Jahren Pause wieder ein Alinae-Lumr-Festival

Am Wochenende vom 12. bis 14. August steht das von einem Verein organisierte Alinae-Lumr-Festival an, das seit 2015 fester Bestandteil im Storkower Veranstaltungskalender ist, in den vergangenen zwei Jahren aber wegen Corona nicht stattfand. Der Burghof ist dann nur einer von vielen Schauplätzen, zu denen auch der Marktplatz, das Mühlenfließ, die evangelische Kirche und das Irrlandia gehören.

Am 27. August schließlich sind „The Cashbags“ mit einer Show in Erinnerung an Johnny Cash zu Gast. Anders als bei Annett Louisan wird der Burghof dazu teilweise auch bestuhlt, Tickets gibt es entsprechend in zwei verschiedenen Kategorien. Abgesagt hingegen ist die ursprünglich für 28. August von derselben Veranstaltungsagentur geplante „Himmlische Schlagerparade“. Wie es aus Storkow hieß, liegt das daran, dass der Vorverkauf nicht lief wie erhofft.