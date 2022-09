Nach der ersten Jobbörse im Friedensdorf in Storkow: Jan Lehmann von Polmetal aus Berlin, Anne Ulrich vom Friedensdorf, Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, Gerlind Beutke von Astor Schneidwerkzeuge und Ulla Mulalic vom Alten- und Pflegeheim Zuhause am Storkower See (v. l.) © Foto: Bernhard Schwiete