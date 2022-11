Die Allgemeinmedizinerin Ulrike Bromm ist mit Leib und Seele Landärztin. 31 Jahre betreibt sie an der Cottbusser Straße in Lieberose ihre Praxis. Kommendes Jahr aber will sie in den Ruhestand gehen. Gern hätte sie noch länger praktiziert. Doch die körperlichen und seelischen Belastungen machen ...